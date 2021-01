Serie A, Milan-Torino: probabili formazioni

Contro la Juventus è arrivata la prima sconfitta in campionato per 3-1. Dopo 27 risultata utili consecutivi, il Milan dei record quindi ha subìto il primo ko, complici anche le assenze per coronavirus di Krunic e Rebic, la squalifica di Tonali e gli infortuni di Ibrahimovic, Bennacer e Gabbia.

Pioli dovrà ancora fare a meno degli infortunati Gabbia, Bennacer e Saelemaekers. Mentre sono sempre fuori Krunic e Rebic perché risultati positivi al coronavirus. Salvo sorprese non dovrebbe recuperare Ibrahimovic, ancora alle prese con la lesione muscolare che lo tiene fermo dal 18 dicembre.

In casa Torino invece, Giampaolo ha tutta La rosa a disposizione, recuperato anche Baselli dal brutto infortunio al crociato che lo ha tenuto fuori dal campo da giugno. I granata si dovrebbero disporre con l’ormai rodato 3-5-2.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Diaz, Hauge; Leao. All. Pioli

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

OMNISPORT | 08-01-2021 12:02