Monza-Torino 0-2 pagelle: Elmas e Casadei nuove stelle, Spalletti non aiuta Nesta in caduta libera

Top e flop: Elmas e Casadei i migliori, ottima prestazione di Vlasic che diventa il motore del centrocampo granata. Male Palacios e D'Ambrosio

Granata rinati. Tutto troppo facile per il Torino che vince con un secco 2-0 fuori casa all’U-Power Stadium di Monza e centrano la seconda vittoria di fila. Cadono i brianzoli, ancora una volta, sotto i colpi di Elmas e Casadei. Apre la gara, poco prima della fine del primo tempo, il macedone che con un inserimento in area sfrutta un cross di Lazaro e batte Turati con un destro al volo da posizione ravvicinata. Raddoppia Casadei, alzato da Vanoli nel secondo tempo in posizione di trequartista: al 66′ trova una rete straordinaria, nata dopo un controllo di petto e poi di testa, con un destro micidiale scagliato sotto la traversa dall’interno dell’area piccola.

Non basta la telefonata, e poi l’incontro, tra Spalletti (che gli aveva fatto coraggio dandogli consigli) e Nesta per risollevare il Monza: ancora ultimi e con la B a un passo i brianzoli a quota 14 punti e con un solo successo nelle ultime 8 gare (ed 11 sconfitte nelle ultime 13 partite). In ripresa, invece, il Torino che mantiene l’11° posto ma si alza a quota 34 punti.

Monza-Torino, la chiave tattica della gara

Le scelte di Nesta: cambio modulo per il Monza che si schiera con un inedito 4-4-2. In avanti giocano Ganvoula e Keita, torna Birindelli titolare, mentre in mediana spazio a Zeroli al fianco di Bianco.

Torino in campo con il 4-2-3-1. Le scelte di Vanoli: ce la fa Adams, torna in panchina Sanabria. In mediana confermati Casadei e Ricci, gioca Walukiewicz (terzino destro) in difesa con Coco, Maripan e Biraghi.

I granata costruiscono gioco partendo dal basso; i brianzoli, invece, cercano di restare compatti tra reparti ed impedire gli inserimenti tra le linee degli attaccanti avversari.

Nel secondo tempo Nesta cambia tutto e passa al 3-5-2 per aumentare la densità di uomini a centrocampo. Vanoli, invece, alza Casadei sulla trequarti e abbassa Vlasic per far ripartire il gioco dal basso con progressioni rapide offensive. Questa mossa del tecnico granata si rivela la chiave tattica del match.

Nesta rivela la telefonata a sorpresa di Spalletti

A pochi minuti dall’inizio di Monza-Torino, il tecnico dei brianzoli è stato intervistato da DAZN ed ha raccontato un aneddoto speciale tra lui e il CT Spalletti. Dopo la pesante sconfitta all’Olimpico, Nesta ha ricevuto una chiamata inaspettata: “Quando il giorno dopo la partita con la Roma sono arrivato presto a Monzello, mi è squillato il telefonino. Ho visto un numero non memorizzato e ho risposto: era mister Spalletti”.

Il CT della Nazionale, notando l’espressione di Nesta in sala stampa, è voluto intervenire: “Ti ho visto male”. Alla risposta di Nesta, che attribuiva il suo stato d’animo alla sconfitta, Spalletti ha sorpreso tutti: “Non ti posso vedere così. Posso venire così facciamo due chiacchiere?”.

Nesta ha accettato e il giorno successivo Spalletti si è presentato a Monzello. Racconta il tecnico dei brianzoli: “Mi ha dato qualche consiglio, è stato super. Non era mai capitato che un CT decidesse di venirti a trovare per darti supporto. Lo ringrazio, e lo ringrazia anche la squadra, perché è stata una sorpresa positiva”.

I top e flop del Monza

Pedro Pereira 6. Si salva solo l’esterno destro dei brianzoli. Spinge lungo la fascia e tenta cross pericolosi verso gli attaccanti centrali in area.

Si salva solo l’esterno destro dei brianzoli. Spinge lungo la fascia e tenta cross pericolosi verso gli attaccanti centrali in area. Turati 5.5 Respinge due tiri pericolosi ad inizio secondo tempo. Incolpevole sulle reti subite anche se non brilla nelle uscite.

Respinge due tiri pericolosi ad inizio secondo tempo. Incolpevole sulle reti subite anche se non brilla nelle uscite. Palacios 5. Al 66′ con un intervento goffo favorisce Casadei che dall’interno dell’area trova la rete del raddoppio.

Al 66′ con un intervento goffo favorisce Casadei che dall’interno dell’area trova la rete del raddoppio. D’Ambrosio 5. Non chiude su Elmas in occasione del gol del vantaggio granata.

I top e flop del Torino

Casadei 7.5. Gioca da attaccante aggiunto dal secondo tempo in poi. Trova la rete del raddoppio con un grande stop di petto, controllo di testa e poi tiro al volo. Nel primo tempo parte da mediano ma si consacra nel momento in cui Vanoli lo alza maggiormente in posizione offensiva.

Gioca da attaccante aggiunto dal secondo tempo in poi. Trova la rete del raddoppio con un grande stop di petto, controllo di testa e poi tiro al volo. Nel primo tempo parte da mediano ma si consacra nel momento in cui Vanoli lo alza maggiormente in posizione offensiva. Elmas 7. Al 41′ si inserisce all’interno dell’area di rigore, brucia D’Ambrosio in velocità e mette a segno la rete del vantaggio.

Al 41′ si inserisce all’interno dell’area di rigore, brucia D’Ambrosio in velocità e mette a segno la rete del vantaggio. Vlasic 7. E’ il motore del centrocampo granata: nel secondo tempo passa da trequartista a mediano per far ripartire il gioco dal basso in velocità con progressioni offensive.

E’ il motore del centrocampo granata: nel secondo tempo passa da trequartista a mediano per far ripartire il gioco dal basso in velocità con progressioni offensive. Ricci 6.5. Pulito in fase di impostazione, amministra il centrocampo in posizione di mediano.

Pulito in fase di impostazione, amministra il centrocampo in posizione di mediano. Lazaro 6.5. Con un cross a mezz’altezza, a tagliare l’area di rigore, pesca l’inserimento di Elmas.

Con un cross a mezz’altezza, a tagliare l’area di rigore, pesca l’inserimento di Elmas. Adams 6.5. Esce al 68′ ma, due minuti prima di abbandonare il campo, si rende protagonista con una manovra offensiva da cui scaturisce il cross in area che si trasforma in assist per Casadei.

