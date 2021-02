Serie A, Napoli-Benevento: i convocati di Gennaro Gattuso

E’ stata diramata la lista ufficiale dei calcatori del Napoli che oggi alle 18 prenderanno parte alla sfida contro il Benevento di Super Pippo Inzaghi. Dopo la cocente eliminazione in Europa League urge una scossa immediata a tutto l’ambiente per non perdere le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Buon periodo tuttavia in casa per il Napoli, che ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Serie A e potrebbe registrare quattro successi interni di fila in un singolo campionato per la prima volta da febbraio 2019 (cinque in quel caso).

Le novità sono rappresentate da tre rientri molto importanti per l’allenatore, ovvero David Ospina, Elseid Hysaj e Diego Demme. Ecco la lista completa:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), D’Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).

OMNISPORT | 28-02-2021 11:43