Serie A 2022-2023, Napoli-Inter: le probabili formazioni

Spalletti recupera Kvaratskhelia e lo schiera dal primo minuto, dall'altra parte manca invece Mkhitaryan

21-05-2023 10:30

Attacco titolare per il Napoli oggi alle 18 contro l’Inter. Osimhen ha smaltito la febbre di mercoledì, così come Kvaratskhelia la contusione subita venerdì. Nell’Inter, dopo la Champions, ampio turnover da parte di Simone Inzaghi: Gosens favorito su Dimarco a sinistra, davanti coppia Lukaku – Correa. A centrocampo, assente Mkhitaryan, chance per Gagliardini e Asllani.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. All. Inzaghi.