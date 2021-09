Serie A nei guai: incubo parametro zero per cinque grandi stelle

La Serie A, in estate, ha perso tanti campionissimi. Se ne sono andati giocatori del calibro di CR7, Lukaku, Hakimi, Donnarumma, De Paul e tanti altri. Il rischio di impoverire il torneo italiano è alto.

Sullo sfondo la possibilità di perdere, a parametro zero, tante altre stelle. Quasi tutti i top club sono alle prese con difficili rinnovi di contratto con giocatori a scadenza.

La Juventus, da tempo, sta provando ad arrivare alla classica fumata bianca con Dybala ma, per il momento, l’accordo non è stato ancora trovato. C’è fiducia ma anche preoccupazione.

Mourinho ha invitato, a gran voce, Pellegrini a rinnovare con la Roma in tempi brevi. In settimana dovrebbe esserci un nuovo incontro tra le parti per trovare l’intesa giusta.

A Napoli si continua a parlare del futuro di Insegne. Il Campione d’Europa è legato ai colori del club partenopeo ma vorrebbe un aumento dell’ingaggio. Trattativa in stand-by.

Al Milan, dopo i casi Donnarumma e Calhanoglu, sono alle prese con un nuovo problema: il rinnovo di Kessié. L’ivoriano è cercato da diversi club e il Diavolo non vuole svenarsi per trattenerlo.

Risolta l’annosa questiono Lautaro Martinez, l’Inter deve ora cercare di convincere Brozovic a firmare il rinnovo. Insomma, cinque campioni a rischio parametro zero. La Serie A potrebbe perdere altri pezzi da novanta.

OMNISPORT | 07-09-2021 08:08