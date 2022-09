Serie A: nel weekend prime prove per il fuorigioco semiautomatico

27-09-2022 15:47

Dopo la rivoluzione del VAR, la serie A è pronta ad accogliere l’ennesimo cambiamento generazionale.

Già da questo fine settimana infatti, al centro VAR di Lissone, avverranno le prime prove del fuorigioco semiautomatico, che verrà prima testato sulle precedenti partite di Serie A di questa stagione. FIGC, Lega e arbitri hanno già deciso e sono già in atto le prime misure per la sua applicazione. Prima di tutto saranno proprio i direttori di gara a dover partecipare ad un corso per capirne bene l’utilizzo.

Il secondo step poi prevederà che in tutti gli stadi di Serie A siano attrezzati per far posto all’utilizzo della nuova tecnologia. L’obiettivo è di rendere l’utilizzo del fuorigioco semiautomatico realtà già da prima della sosta per il mondiale in Qatar.