Serie A: Pareggio tra Monza e Sampdoria

Tra brianzoli e doriani è 2-2

06-02-2023 23:05

Partita ricca di emozioni allo U Power Stadium, dove Monza-Sampdoria termina 2-2. I blucerchiati hanno sfiorato l’impresa con la doppietta di Gabbiadini ma il Monza è riuscito a pareggiare con il gol di Petagna e il rigore al sesto minuto di recupero trasformato da Pessina nel match del monda night della ventunesima giornata di Serie A.

Al 12′ Gabbiadini porta in vantaggio la Samp: Lammers lancia il compagno di reparto che aggira Caldirola e con il mancino piega le mani a Di Gregorio che non può far nulla.

Alla mezz’ora pareggio del Monza, con Caprari che allarga per Carlos Augusto, il numero 30 trova Petagna che si protegge dall’arrivo di Nuytink e in girata batte Audero per l’1-1 momentaneo.

Al 58′ la Samp torna avanti: Murru si butta in avanti e fa partire un cross perfetto per Leris, che schiaccia ma Di Gregorio riesce a parare. Sulla respinta il primo ad arrivare è Gabbiadini che realizza il tap-in vincente.

Al 96′ l’arbitro assegna un calcio di rigore per una leggera trattenuta di Murru su Petagna. Dal dischetto si presenta Pessina che non sbaglia ed il risultato si ferma sul 2-2 definitivo.