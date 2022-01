Serie A, pari a reti bianche tra Genoa e Udinese

22-01-2022 17:33

La prima uscita del Genoa del nuovo allenatore Alexander Blessin non incanta, anzi. Contro l’Udinese, gara finita 0-0 al Ferraris, si sono visti i solito problemi offensivi del Grifone, che oggi ha creato (almeno tre palle gol nitide), domina dall’inizio alla fine ma non riesce a concretizzare. Poca cosa anche la banda friulana, dominata sul piano del gioco e che se ne va da Genova con un punto che è oro per come si era messa la gara. Espulso nel finale Cambiaso, probabilmente per aver rivolto qualche parola di troppo all’arbitro Doveri.

Almeno per l’Udinese non è arrivata una sconfitta, ed è già un passo avanti, mentre il Genoa non riesce proprio a tirarsi fuori dalle sabbie mobili.

Il tabellino:

Genoa-Udinese 0-0

Genoa (4-3-3): Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez (54′ Cambiaso); Sturaro, Badelj, Portanova; Ekuban (84′ Calafiori), Destro (67′ Caicedo), Yeboah. All. Blessin

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becão, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan (91′ Jajalo), Walace, Makengo, Soppy (68′ Udogie); Deulofeu, Beto (73′ Success). All. Cioffi

Arbitro: Daniele Doveri di Roma

Gol: –

Assist: –

Ammoniti: Sturaro, Makengo, Deulofeu, Arslan, Portanova, Perez

Espulsi: Cambiaso al 79′

