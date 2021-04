Serie A, Parma-Crotone: i convocati di Roberto D'Aversa

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha diffuso la lista dei convocati per la partita di domani contro il Crotone di Serse Cosmi, vera e propria ultima spiaggia per i Ducali se vogliono evitare la retrocessione in Serie B. La sfida d’andata è stata l’unica tra Parma e Crotone tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: successo 2-1 per i calabresi grazie alla doppietta di Junior Messias.

Ancora assenti Kucka, Inglese, Zagaritis e Bruno Alves, ecco le scelte di D’Aversa:

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe.

Difensori: Bani, Busi, Conti, Dierckx, Laurini, Osorio, Pezzella, Valenti.

Centrocampisti: Brugman, Camara, Grassi, Hernani, Kurtic, Sohm, Traore.

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè.

OMNISPORT | 23-04-2021 14:09