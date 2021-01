Serie A, Parma-Lazio: probabili formazioni

Roberto D’Aversa ha rilevato in settimana l’esonerato Fabio Liverani, tornando sulla panchina che lo ha visto protagonista già da dicembre 2016 ad agosto 2020. Il tecnico è chiamato ad un arduo lavoro e a risollevare una squadra in crisi di risultati e scesa sino al terzultimo posto in classifica.

Dall’altra parte del campo una Lazio ferita nell’orgoglio, ma in ripresa. La formazione di Simone Inzaghi fatica a trovare continuità, ma il successo ottenuto in casa contro la Fiorentina nell’ultimo turno ha riavvicinato la zona europea.

Situazione indisponibili davvero critica tra le fila dei ducali: D’Aversa dovrà infatti fare a meno di Iacoponi (problema fisico) e Osorio in difesa, ma i problemi maggiori si registrano in attacco dove mancano sia Gervinho (distrazione ai flessori) che Karamoh (noia muscolare). Sicure le indisponibilità anche di Kucka, Grassi (problema alla spalla) e Caviglia (stagione finita).

Problemi di formazione anche per Simone Inzaghi che affronta la trasferta di Parma con le indisponibilità di Correa (elongazione al polpaccio), Fares (stiramento) e capitan Lulic, ancora fuori lista per la Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Busi, Alves, Pezzella; Brugman, Hernani, Sohm; Mihaila, Inglese, Kurtic. All. D’Aversa

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Caicedo, Immobile. All. Inzaghi S.

OMNISPORT | 08-01-2021 14:49