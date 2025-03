Parma-Torino 2-2 pagelle: doppietta di Pellegrino salva Chivu in rimonta. Caos al Tardini per lanci di oggetti

Top e flop: Pellegrino salva il Parma; l'attaccante argentino realizza la prima doppietta in Serie A. Non bastano Elmas e Adams a far vincere il Toro

Rimonta al cardiopalma del Parma dopo un match da montagne russe e pieno di colpi di scena: termina 2-2 e Chivu evita il secondo ko di fila con cuore e grinta da vendere. Il protagonista assoluto della gara è Mateo Pellegrino: l’attaccante 23enne argentino entra nel secondo tempo e, con la sua prima doppietta in Serie A, agguanta il pareggio in rimonta (il primo gol dopo 5′ dal suo ingresso in campo). Ad aprire la gara è Elmas al 19′ con contropiede culminato in gol con un destro a giro sul secondo palo. Nel finale dei primi 45′ arriva la tripla occasione dei padroni di casa su calcio d’angolo: Milinkovic-Savic salva due volte con la collaborazione di Adams, poi Cancellieri colpisce la traversa di testa.

Nel secondo tempo, il Parma trova la rete del pareggio con una girata in area, di sinistro al volo, di Pellegrino al 60′. Dopo 10′ esatti di gioco arriva il 2-1 granata segnato da Adams, grazie ad un assist di tacco di Maripan che lancia l’attaccante scozzese sotto rete. Si riaccende il Parma – nel finale di gara – e con Pellegrino, che realizza la doppietta, trova la rete del 2-2 con un colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Hernani all’82’. Il Torino non guadagna posizioni in classifica: 11° posto a quota 35 punti; Il Parma, invece, resta al 17° posto in classifica, a 24 punti, a +2 dall’Empoli .

Parma-Torino, la chiave tattica

Parma in campo con il 4-3-3. Chivu sorprende con la panchina per il connazionale Man, al suo posto nell’attacco con Bonny e Cancellieri ci sarà infatti Almqvist. A centrocampo vengono invece riproposti Keita, Estevez e Sohm mentre in difesa trovano posto Vogliacco al posto di Balogh e Delprato al posto di Leoni. Valenti e Valeri completano il reparto a davanti a Suzuki.

Il Torino si schiera con il solito 4-2-3-1. Vanoli opta, invece, per la continuità confermando l’undici iniziale di Monza. Davanti a Milinkovic-Savic ci saranno, infatti, Coco e Maripan con Walukiewicz e Biraghi sugli esterni. Casadei affianca Ricci in mezzo mentre il trio alle spalle di Adams sarà formato ancora da Lazaro, Vlasic ed Elmas. In panchina si rivede Tameze.

Il Parma cerca il controllo del campo attraverso il palleggio e lo smistamento del pallone lungo le fasce. Nel secondo tempo il Torino, invece, abbassa Vlasic in mediana per costruire il gioco e guidare le ripartenze ed alza maggiormente Casadei in posizione offensiva per cercare di aumentare la densità nell’area di rigore avversaria.

Parma-Torino, forte ritardo sul minutaggio di gioco iniziale

Inizia con forte ritardo Parma-Torino. Sono le 15.04 e l’arbitro Fourneau è ancora in attesa dell’avvio di gara. Il match inizia con 5′ di ritardo rispetto l’orario delle 15.00. Poco dopo, all’8′ di gioco, l’arbitro è costretto ad interrompere la gara per consentire la rimozione di altri festoni piovuti in campo dal settore occupato dai tifosi di casa.

Anche nel secondo tempo, subito dopo la rete del pareggio del Parma al 60′, continuano le perdite di tempo ed interruzioni di gara: lo speaker dello stadio minaccia la sospensione della gara per lanci non autorizzati di oggetti e festoni verso il campo.

I top e flop del Parma

Pellegrino 7.5. Doppietta in Serie A dell’attaccante argentino. Al 60′ si inserisce in area alle spalle di Coco e Biraghi: su cross di Valeri, aggancia il pallone con il sinistro e in girata al volo batte Milinkovic da posizione ravvicinata. Al 71′, dal limite dell’area, si trova in fase difensiva ma non chiude la linea di passaggio tra Maripan e Adams. Si riscatta, infine, con un colpo di testa vincente da calcio d’angolo all’82’.

Hernani 6.5. Realizza l'assist con cross da calcio d'angolo per Pellegrino all' 82′.

Cancellieri 6. Da posizione ravvicinata, in una mischia in area, colpisce una traversa al 45′.

Valenti 5.5. Al 19′ non riesce a rimediare al buco lasciato dalla difesa emiliana nel contropiede del vantaggio granata: non stringe su Elmas e resta troppo largo rispetto a Del Prato.

Del Prato 5. Non chiude lo spazio su Elmas e concede al macedone trovare la rete del vantaggio con tiro a giro dall'interno dell'area.

Keita Mandela 5. Al 71′ non chiude in marcatura su Adams che realizza la rete del 2-1 granata.

I top e flop del Torino

Elmas 7.5. Trova la rete del vantaggio con un tiro a giro di destro dall’interno dell’area: con una finta su Del Prato si accentra, dalla sinistra, e piazza il pallone alle spalle di Suzuki.

Adams 7. Al 71′ trova la rete del 2-1 granata: su assist di Maripan è lanciato a tu per tu con Suzuki e non sbaglia sotto rete. All' 82′ non salta in area su Pellegrino che trova la rete del 2-2.

Casadei 7. In contropiede, al 19′, strappa centralmente e serve l'assist in profondità ad Elmas sullo spigolo sinistro dell'area.

Maripan 6.5. Al 71′, dal limite dell'area realizza uno spettacolare assist di tacco che lancia Adams sotto rete.

