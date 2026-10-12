Il Parma 2026-27 è uno dei club più parsimoniosi della Serie A, con il suo monteingaggi lordi che si aggira sui 26 milioni a stagione. Sono lontanissimi i tempi in cui il Parma stava nei piani alti del campionato: oggi si è riposizionata in terza fascia, lotta per la salvezza e cerca di lanciare quanti più giovani possibile. Anche nell’ultimo mercato è stato così con le cessioni di Suzuki, Pellegrino e Circati. Il giocatore con l’ingaggio annuo più oneroso è il brasiliano Diego Carlos con 3,7milioni di euro a stagione. Quasi 3milioni invece percepisce Fabbian. Il capitano Del Prato, ha invece un lordo che supera i 2 milioni e stacca di molto gli altri giocatori più costosi della rosa: dal terzino Valeri al mediano, dal regista Bernabè fino ai promettenti Lontani e Daffara.
Parma 2026-27: gli ingaggi dei giocatori della rosa da Diego Carlos a Lontani, da Fabbian a Bernabé
|Giocatore
|Ingaggio lordo
mln €/anno
|Diego Carlos
|3,7
|Giovanni Fabbian
|3,0
|Enrico Del Prato
|2,4
|Emanuele Valeri
|1,4
|Mandela Keita
|1,4
|Matija Frigan
|1,3
|Pontus Almqvist
|1,1
|Adrian Bernabé
|1,0
|El Bilal Touré
|0,9
|Edoardo Corvi
|0,9
|Christian Ordóñez
|0,9
|Abdoulaye Ndiaye
|0,8
|Hans Nicolussi Caviglia
|0,8
|Mariano Troilo
|0,8
|Lautaro Valenti
|0,7
|David Romero
|0,7
|Giovanni Daffara
|0,5
|Nesta Elphege
|0,4
|Jacob Ondrejka
|0,4
|Benja Cremaschi
|0,4
|Simone Ghidotti
|0,4
|Franco Carboni
|0,4
|Simone Lontani
|0,3
|Ousmane Diallo
|0,3
|Abdou-Salam Konaté
|0,2
|Dominik Drobnic
|0,2
|Sascha Britschgi
|0,1
|Thomas De Martis
|0,1
|Fonte: da dati Capology.com