Gli ingaggi di tutti i giocatori della rosa del Parma 2026-27: da Diego Carlos a Del Prato, da Valeri a Lontani

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Il Parma 2026-27 è uno dei club più parsimoniosi della Serie A, con il suo monteingaggi lordi che si aggira sui 26 milioni a stagione. Sono lontanissimi i tempi in cui il Parma stava nei piani alti del campionato: oggi si è riposizionata in terza fascia, lotta per la salvezza e cerca di lanciare quanti più giovani possibile. Anche nell’ultimo mercato è stato così con le cessioni di Suzuki, Pellegrino e Circati. Il giocatore con l’ingaggio annuo più oneroso è il brasiliano Diego Carlos con 3,7milioni di euro a stagione. Quasi 3milioni invece percepisce Fabbian. Il capitano Del Prato, ha invece un lordo che supera i 2 milioni e stacca di molto gli altri giocatori più costosi della rosa: dal terzino Valeri al mediano, dal regista Bernabè fino ai promettenti Lontani e Daffara.

Parma 2026-27: gli ingaggi dei giocatori della rosa da Diego Carlos a Lontani, da Fabbian a Bernabé

Giocatore Ingaggio lordo

mln €/anno Diego Carlos 3,7 Giovanni Fabbian 3,0 Enrico Del Prato 2,4 Emanuele Valeri 1,4 Mandela Keita 1,4 Matija Frigan 1,3 Pontus Almqvist 1,1 Adrian Bernabé 1,0 El Bilal Touré 0,9 Edoardo Corvi 0,9 Christian Ordóñez 0,9 Abdoulaye Ndiaye 0,8 Hans Nicolussi Caviglia 0,8 Mariano Troilo 0,8 Lautaro Valenti 0,7 David Romero 0,7 Giovanni Daffara 0,5 Nesta Elphege 0,4 Jacob Ondrejka 0,4 Benja Cremaschi 0,4 Simone Ghidotti 0,4 Franco Carboni 0,4 Simone Lontani 0,3 Ousmane Diallo 0,3 Abdou-Salam Konaté 0,2 Dominik Drobnic 0,2 Sascha Britschgi 0,1 Thomas De Martis 0,1 Fonte: da dati Capology.com

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