Il Parma 2019-20 è una delle squadre più parsimoniosa della Serie A. Nella classifica degli ingaggi i ducali si piazzano al 16° posto con un monte stipendi complessivo di 31 milioni di euro all’anno. Grande attenzione ai bilanci quindi per un club che solo pochi anni fa ha conosciuto il dolore di un clamoroso fallimento. Solo Spal, Udinese, Brescia a Verona spendono meno degli emiliani. Il giocatore più costoso è Matteo Darmian con 1,5 milioni appena rientrato in Italia dopo l’esperienza agro-dolce in Inghilterra. Dietro l’ex terzino della Nazionale, ci sono il bomber Inglese e l’ivoriano Gervinho. Oltre il milione di ingaggio annuo anche l’ex milanista Kucka e l’ex interista Karamoh.

Contratti giocatori Parma 2019-20: ingaggi e scadenze

Giocatore Ingaggio milioni € Scadenza contratto DARMIAN 1,5 2023 INGLESE 1,4 2024 GERVINHO 1,3 2021 KUCKA 1,1 2022 KARAMOH 1 2020 SEPE 0,8 2020 CORNELIUS 0,8 2021 GRASSI 0,8 2020 BRUNO ALVES 0,8 2020 SILIGARDI 0,46 2022 SPROCATI 0,4 2021 LAURINI 0,4 2022 HERNANI 0,4 2020 GAGLIOLO 0,38 2022 BARILLA’ 0,36 2022 PEZZELLA 0,35 2020 SCOZZARELLA 0,3 2020 BRUGMAN 0,28 2022 IACOPONI 0,26 2022 KULUSEVSKI 0,25 2020 DERMAKU 0,18 2023 COLOMBI 0,18 2022 MUNARI 0,17 2020 ADORANTE 0,08 2023 ALASTRA 0,04 2022

SPORTAL.IT | 10-09-2019 08:22