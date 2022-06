Serie A, Percassi loda l'Atalanta: "Scorsa stagione non è stata deludente"

30-06-2022 12:57

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha preso la parola, a margine della presentazione della partnership con Wuber, per parlare dell’ultima stagione sportiva dell’Atalanta, un anno per alcuni deludenti ma per il quale Percassi usa solo belle parole:

“Se ci si confronta con la Champions League e col fatto che non ci siamo qualificati si ragiona in modo sbagliato. Forse usciamo da una stagione per qualcuno deludente, ma abbiamo realizzato il sesto miglior risultato sportivo della storia del club. Dal 14 agosto si riparte con zero punti in classifica, nessuno regala nulla, ma serve essere felici di quello che siamo. Non abbiamo mai promesso cose assurde, che non sono arrivate poi. Ci sono formazioni più importanti dell’Atalanta che sono fuori dall’Europa. L’Atalanta è l’Atalanta, non bisogna mai perdere di vista quello che siamo. Miranchuk? Ora si entra nel vivo delle trattative. Il Torino è una formazione molto simile alla nostra, è ovvio che ci possa essere qualche giocatore che possa interessare. È un mercato davvero particolare”.