Serie A, porte girevoli in Casa Milan: nel mirino due giovani del Sassuolo

20-02-2022 20:18

Il Milan sta comunque rimanendo molto attivo sul mercato sia in entrata che in uscita. Maldini e Massara al momento stanno sondando soprattutto il mercato in Serie A, e avrebbero messo gli occhi su due giovani del Sassuolo. Nello specifico, i rossoneri sono sulle tracce di Maxime Lopez e Hamed Junior Traoré, trai giovani più interessanti della formazione allenata da Alessio Dionisi.

Questi due arrivi, secondo calciomercatonews.com, sarebbero legati a ben tre partenze in casa rossonera. Il primo può essere quello di Alexis Saelemaekers: l’esterno offensivo belga ha molti estimatori, e potrebbe essere ceduto per circa 20 milioni di euro. Secondariamente è molto probabile la partenza di Franck Kessie, anche se a parametro zero. Anche se i rossoneri perderanno l’ivoriano a zero, se non altro risparmieranno sull’ingaggio.

Infine, anche Brahim Diaz potrebbe lasciare Milanello, dato che il suo riscatto dal Real Madrid è in fortissimo dubbio al momento.

