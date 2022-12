Serie A, possibile scambio Juve-Roma a gennaio

19-12-2022 19:34

Juventus e Roma stanno studiando un possibile scambio a gennaio. Come riporta gazzetta.it, i giallorossi vogliono risolvere la grana legata all’olandese Karsdorp, mentre i bianconeri cercano un terzino.

La soluzione potrebbe essere uno scambio di prestiti tra appunto Karsdorp e De Sciglio, appena rientrato in gruppo dopo una lesione al retto femorale. Entrambi i giocatori hanno un contratto in scadenza nel 2025. Il problema è come possa operare la Juve in questa situazione di precarietà economica e finanziaria, ma in ogni caso il mercato invernale dovrebbe essere salvo.