Serie A pronta a cambiare: la scelta che divide i tifosi

Nel pomeriggio di oggi si è riunita la Lega Serie A. Un’assemblea molto attesa e che avrebbe dovuto svelare i piani dei vertici del calcio italiano in merito alle prossime stagioni del massimo campionato. Poche, in realtà le indiscrezioni trapelate al termine della riunione, a cui hanno preso parte tutte le società della stagione al via esattamente tra un mese. Quello che è certo è che la società Deloitte, incaricata dalla Lega per valutare le possibili modifiche sul futuro della Serie A, ha illustrato le sue idee. Questioni che, nelle prossime settimane, saranno al centro delle valutazioni della Lega e dei club.

Due possibili modifiche alla Serie A

Tra le modifiche maggiormente chiacchierate e che, hanno già iniziato a far discute i tifosi, ci sono certamente il ritorno a un campionato a 18 squadre e, soprattutto, la possibilità di introdurre i playoff per l’assegnazione dello scudetto e delle posizioni valide per la qualificazione Champions e (nel caso) dei playout, che andrebbero a segnare il destino delle ultime in classifica e porterebbero (o meno) alla retrocessione. Con le voci riguardanti queste modifiche, sui social si è scatenato un vero e proprio putiferio tra i tifosi.

Playoff scudetto in Serie A, bocciati

Sulla questione ha twittato il giornalista Fabrizio Biasin che, polemicamente, ha sottolineato: “Introduzione dei playoff scudetto? Forse serve allo spettacolo, di sicuro non rende merito a chi è arrivato in cima“. Tantissimi i commenti in merito. Un tifoso scrive: “Mi auguro che questa storia dei playoff sia uno dei soliti scherzi della Lega Serie A“, e un altro chiede: “E basta! Non se ne più di queste pseudo riforme del cavolo. Ma perché una squadra giunta 4^ dovrebbe essere messa in condizione di poter vincere il campionato? Il tutto per qualche dollaro in più?“, “Sulla riduzione è da anni che si dice chissà ora sia la volta buona, sui playoff anche no speriamo“.

Playoff scudetto in Serie A, promossi

Ovviamente non manca chi approva e scrive: “I Playoff se strutturati bene sarebbero uno spettacolo incredibile. Guardate la NBA che cosa genera. Magari le prime due in Semifinale. La Terza affronta la Sesta, la Quarta affronta la Quinta. In CL vanno comunque le prime 4 della stagione regolare”, “I playoff modello serie B delle prime 6 squadre sarebbero la salvezza del calcio italiano… aumento dell’interesse per il piazzamento finale, pianificazione degli sforzi, possibilità di lanciare giovani, minor incidenza degli errori arbitrali… stop ai campionati decisi a Pasqua“, “per me ha senso, per non avere sempre le 2 stesse squadre che vincono il campionato”.

SPORTEVAI | 21-07-2021 22:02