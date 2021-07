Rivoluzione in Serie A: ipotesi 18 squadre e playoff

Grandi novità in vista per i prossimi campionati di serie A. La massima serie del campionato italiano infatti, potrebbe tornare al passato, almeno in parte. Da tempo, ormai, si discute della possibilità di riportare il numero delle squadre partecipanti a 18 come è avvenuto fino al 2004, anno del passaggio a 20, ma questa potrebbe non essere l’unica novità rilevante.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, nell’assemblea di Lega in programma domani saranno presentate le prime proposte elaborate da Deloitte in merito al prossimo nuovo format del campionato.

Oltre alla riduzione del numero delle partecipanti, è in ballo anche l’introduzione di un sistema adottato in alcuni tornei all’estero: quello dei playoff per l’assegnazione dello Scudetto a 4, 6 o 8 squadre e del playout per la retrocessione.

Tutto ciò avrebbe del clamoroso e si tratterebbe di una svolta epocale, prospettata già a fine maggio con il Consiglio di Lega che aveva dato mandato all’amministratore delegato Luigi De Siervo di valutare tutte le proposte atte a rendere più accattivante il format del campionato.

Tuttavia, l’introduzione di queste novità potrebbe avvenire nel 2023 o 2024, anche se è più probabile la seconda ipotesi in virtù del nuovo ciclo dei diritti televisivi che prenderà il via proprio tra tre anni.

OMNISPORT | 15-07-2021 12:06