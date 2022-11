05-11-2022 17:40

E’ l’inserimento di Tommaso Baldanzi a esaltare il pubblico del Castellani, premiando l’assist di Satriano, e a rendere amaro il ritorno in Toscana dell’ex Dionisi, sconfitto per la quarta volta nelle ultime cinque partite: l’Empoli si assesta in posizioni più tranquille, andando a -1 dagli emiliani.

Empoli-Sassuolo 1-0 (0-0)

Marcatore: 19’ st Baldanzi (E).

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini 6 (11’ st Akpa Akpro), Marin, Bandinelli (33’ st Haas); Baldanzi 7(33’ st Bajrami); Satriano (33’ st Cambiaghi), Destro sv (7’ pt Lammers). All. Zanetti.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Rogerio (26’ st Ceide); Frattesi, Lopez, Thorstvedt (26’ st Harroui); D’Andrea (27’ st Alvarez), Pinamonti, Traore (16’ st Kyriakopoulos). All. Dionisi.

Arbitro: Feliciani di Teramo

Ammoniti: Marin (E), Fazzini (E).

Gara vivace in Cilento: in una decina di minuti a Piatek replica Okereke con una gran botta, poi Coulibaly riporta in vantaggio i granata; è il veterano Ciofani a regalare ai grigiorossi il quarto risultato utile in trasferta, ma Alvini non vince ancora.

Salernitana-Cremonese 2-2 (2-1)

Marcatori: 3’.Piatek, 12’ Okereke, 38’ Coulibaly, 43’ st Ciofani.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Lovato (3’ st Pirola); Mazzocchi, Candreva (17’ st Vilhena), Radovanovic, Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek (17′ st Bonazzoli). All.: Nicola.

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Meitè (35’ st Castagnetti), Pickel, Quagliata (17’ st Valeri); Buonaiuto (17’ st Zanimacchia) ; Tsadjout (31′ st Ciofani) Okereke (31’ st Afena-Gyan). All.: Alvini.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Ammoniti: Fazio( S), Hendry (C), Sernicola (C), Sepe (S).