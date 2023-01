04-01-2023 16:43

L’Atalanta non parte bene dopo la sosta dei Mondiali e non riesce a riscattare le tre sconfitte consecutive. I ragazzi di Gasperini però, sotto 2-0 nel primo tempo contro lo Spezia, sono riusciti a recuperare lo svantaggio portando a casa un punto importante grazie alle reti di Hojlund al 77′ e Pasalic al 92′. Per i padroni di casa Gyasi e Nzola.

Pareggio anche tra Torino e Verona: al gol degli ospiti firmato Djuric ha risposto Miranchuk.