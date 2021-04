Serie A, Roma-Atalanta: i convocati di Paulo Fonseca

Sono stati diramati i convocati di Paulo Fonseca per la sfida di oggi pomeriggio, alle 18:30, tra Roma e Atalanta all’Olimpico di Roma. I giallorossi, reduci da tre sconfitte contro l’Atalanta, nella sua storia in Serie A non hanno mai incassato quattro KO di fila contro la Dea nel massimo campionato.

Sono 23 i convicati dal portoghese, Out sia El Shaarawy che Pedro. Ecco le scelte:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Peres, Calafiori.

Centrocampisti: Pellegrini, Cristante, Villar, Veretout, Pastore, Ciervo, Darboe.

Attaccanti: Mkhitaryan, Perez, Dezko, Mayoral.

OMNISPORT | 22-04-2021 13:09