Serie A, Roma: l'addio di Paulo Fonseca: "Ringrazio i tifosi"

È di pochi minuti fa la notizia che Paulo Fonseca non sarà più l’allenatore della Roma a partire dalla prossima stagione. Fatale il bruttissimo periodo che sta vivendo la squadra in campionato (7a a 55 punti) e il 6-2 subito all‘Old Trafford nella semifinale di Europa League contro il Manchester United, ormai esperta nel rifilare score pesantissimi ai giallorossi.

Fonseca lascia comunque in dote una squadra composta da tantissimi giovani promettenti, che devono solo maturare per diventare grandissimi giocatori, come Villar e Lorenzo Pellegrini. Attraverso il sito ufficiale giallorosso, il tecnico ha parlato della sua esperienza nella capitale:

“In questi due anni abbiamo vissuto alti e bassi, ma ho dato sempre il massimo per questo Club e per questa città, che mi ha accolto benissimo. Voglio ringraziare tutti i tifosi della Roma, le persone che lavorano con noi a Trigoria, i giocatori, coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso, in particolare Dan e Ryan Friedkin per il loro supporto continuo da quando sono arrivati e Tiago Pinto, un eccellente professionista, a cui auguro il meglio nel suo percorso in questo club. Abbiamo ancora partite molto importanti da vincere in questa stagione e daremo il massimo come sempre. Grazie Roma”.

OMNISPORT | 04-05-2021 13:19