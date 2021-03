Serie A, Roma-Napoli: i convocati di Paulo Fonseca

Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro il Napoli all’Olimpico. In cinque delle ultime sei vittorie in Serie A, il Napoli ha avuto una percentuale di possesso palla medio inferiore al 50%, mentre la Roma ha registrato un possesso palla superiore all’avversario in tutte le ultime sette gare di campionato (3V, 1N, 3P).

Nella Roma l’unica assenza di peso è rappresentata da Chris Smalling. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Farelli, Pau Lopez, Mirante.

DIFENSORI: Karsdorp, Ibanez, Reynolds, Fazio, Kumbulla, Peres, Santon, Mancini Spinazzola, Calafiori.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara, Pastore.

ATTACCANTI: El Shaarawy, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez.

OMNISPORT | 21-03-2021 12:26