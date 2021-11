Serie A, Roma: obiettivo Ceballos per il centrocampo

01-11-2021 12:23

La Roma pronta a tornare sul mercato a gennaio con l’idea di prendere un centrocampista. Sulla lista del General Manager Thiago Pinto, il primo nome è quello di Dani Ceballos, mezz’ala del Real Madrid che in questa stagione non ha mai visto il campo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i Blancos sono disposti a cederlo, visto anche che il suo contratto scadrà nel 2023, ma il giocatore preferirebbe restare in Spagna. Proprio per questo, al momento attuale, il Betis Siviglia sembra essere in vantaggio.

OMNISPORT