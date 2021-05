Serie A, Sampdoria-Parma: le probabili formazioni

Sampdoria-Parma è l’ultimo atto di un campionato chiuso dalle due squadre con stati d’animo opposti. I padroni di casa non possono migliorare o peggiorare la propria posizione in classifica. Gli ospiti, invece, sono retrocessi con largo anticipo. Nella sfida di andata, giocata allo stadio Tardini di Parma, successo esterno dei blucerchiati per 2-0. Calcio d’inizio alle ore 20.45 allo stadio Marassi di Genova.

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, dovrebbe affidarsi a un classico 4-4-2. La coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Quagliarella e Ramirez. Gli esterni di centrocampo saranno Candreva e Jankto.

Roberto D’Aversa invece, allenatore dei ducali, dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. Il tridente d’attacco sarà formato da Kucka, Cornelius e Brunetta. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Brugman, Sohm e Hernani. Per vedere in diretta la partita clicca QUI.

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Askildsen, Jankto; Quagliarella, Ramirez.

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Bruno Alves, Dierckx, Gagliolo; Brugman, Sohm, Hernani; Brunetta, Cornelius, Kucka.

OMNISPORT | 21-05-2021 09:42