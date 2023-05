Serie A 2022-2023, Sampdoria-Sassuolo: le probabili formazioni

Coppia Quagliarella – Gabbiadini per Stankovic, non convocato Frattesi tra i neroversi: al suo posto Thorstvedt

26-05-2023 08:23

Ultima in casa in questa sfortunata stagione per la Sampdoria. Il pubblico avrà l’occasione di salutare Fabio Quagliarella, capitano 40enne dei blucerchiati, che farà coppia con Manolo Gabbiadini. Confermati Zanoli e Winks. In casa Sassuolo (si gioca alle 20:45), non è stato convocato Frattesi, al suo posto gioca Thorstvedt. Il trio offensivo di Dionisi è composto da Berardi, Pinamonti e Bajrami.

Ecco le probabili formazioni:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. All. Stankovic.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogério; Thorstvedt, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Dionisi.