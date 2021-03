Serie A, Sampdoria-Torino: le formazioni ufficiali

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Samporia-Torino, partita valida per la 28° giornata di Serie A Tim. Bilancio in perfetto equilibrio nelle ultime otto sfide tra Sampdoria e Torino in Serie A: quattro pareggi, due vittorie blucerchiate, due successi granata.

Ecco le scelte dei due allenatori Claudio Ranieri e Davide Nicola:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Gojak, Ansaldi; Belotti, Sanabria. Allenatore: Nicola.

OMNISPORT | 21-03-2021 13:59