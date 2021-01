Serie A, Sampdoria-Udinese: probabili formazioni

Partita importante a marassi tra Sampdoria e Udinese.

La squadra blucerchiata nell’ultima sfida è uscita sconfitta nel derby ligure contro lo Spezia per 2 a 1 appena quattro giorni dopo la convincente vittoria casalinga ai danni della corazzata Inter. I bianconeri nell’ultima giornata hanno perso contro il Napoli per 2 a 1 subendo il gol solamente al minuto 90 da Bakayoko. In questo momento, a due giornate dalla fine del girone d’andata la Sampdoria si trova in 11esima posizione con 20 punti in classifica, l’Udinese è momentaneamente 15esima a quota 16.

L’infermeria della Sampdoria per il momento vede al suo interno solamente i due lungodegenti Ferrari e Gabbiadini. Ranieri però dovrà fare a meno per squalifica di Jankto affidandosi molto probabilmente al collaudato 4-4-2. Mister Gotti invece, oltre a Jajalo e Pussetto che hanno terminato anzitempo la stagione, dovrà fare a meno anche di Okaka, Forestieri, Prodl e Nuytinck. Rientra a disposizione Deulofeu.

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Keita, Quagliarella. All. Ranieri

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, De Paul, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Nestorovski. All. Gotti

OMNISPORT | 15-01-2021 11:25