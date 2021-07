Serie A, Sampdoria: vicino un pupillo della nazionale di Roberto Mancini

Uno dei giocatori più apprezzati da Roberto Mancini in questo triennio di gestione è stato il sorprendente Vincenzo Grifo. Il trequartista del Friburgo, nonostante non sia riuscito a strappare il pass per Euro 2020, è sempre stato tenuto in grande considerazione dal Mancio, ed è sempre stato convocati in nazionale nei suoi anni di gestione.

In una recente intervista, Grifo ha sostenuto di aver voglia di provare un’esperienza nella nostra Serie A, e questo desiderio potrebbe essere esaudito nella prossima stagione. A quanto riporta Tuttosport la Sampdoria avrebbe trovato un principio di accordo con l’entourage del giocatore.

Ora è però tempo di trovare l’intesa con l’attuale club di Grido, appunto il Friburgo. Il calciatore è valutato intorno ai 10 milioni di euro, una cifra al momento elevata per le casse blucerchiate. Sarà necessario trattare con il club della Bundesliga sia sulla formula del trasferimento di Grifo sia sulle cifre dell’operazione.

OMNISPORT | 18-07-2021 16:02