Serie A, Sarri fa il filosofo: "Prestazione di alto livello"

08-01-2023 18:20

Il black-out contro l’Empoli non può che essere preso malvolentieri da un perfezionista qual è Maurizio Sarri: “Sappiamo che entrare tra le prime quattro sarebbe miracoloso, al momento dobbiamo uscire fuori da questa situazione; rispetto a Lecce siamo stati in controllo, sono meno in pensiero. E’ un pari duro da digerire, il risultato ci fa inferocire, ma per ampi tratti della gara la prestazione è stata di alto livello. Finché le partite vanno dritte, la Lazio è molto forte; quando episodi sporcano la gara, subentrano momenti di debolezza e facciamo regali. Sul secondo gol c’è un pizzico di sfortuna, il primo invece è inaccettabile. Alla lunga giocare bene paga: il Napoli è primo perché gioca bene, sarei più preoccupato se avessimo vinto 1-0 giocando malissimo. Come valori fisici la squadra è costante, dobbiamo invece lavorare sulla cilindrata mentale: alcuni ragazzi tengono solo 50′ la concentrazione”.