Serie A, Sassuolo-Inter: le probabili formazioni e dove seguirla

Sta per incominciare la nona giornata del campionato di Serie A 2022-23. Il primo anticipo del sabato è il match del Mapei Stadium fra Sassuolo e Inter. A sorpresa le due squadre sono appaiate in classifica a 12 punti. Buon inizio per i neroverdi con tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Mentre, i nerazzurri non sono partiti affatto bene in campionato: quattro successi e quattro ko. Dopo aver perso le ultime due sfide in A contro Udinese e Roma, i punti di ritardo dalla vetta sono ora otto.

Serie A, Sassuolo-Inter: può essere la gara della svolta

Il Sassuolo arriva alla sfida casalinga con l’Inter da due vittorie consecutive in campionato, ottenute entrambe senza subire reti. Prima della sosta il successo per 1-0 in casa del Torino e poi il 5-0 rifilato al Mapei Stadium alla Salernitana. La squadra di Alessio Dionisi è così in un buon momento e vuole cercare di ottenere una cosa mai ottenuta prima in Serie A: ovvero tre vittorie di fila mantenendo la porta inviolata.

L’Inter ha perso le ultime due gare in campionato, però viene da quella che potrebbe aver sbloccato la squadra, cioè la vittoria in casa soffertissima sul Barcellona di misura in Champions League. Una partita speciale, che ha messo i nerazzurri in un’ottima posizione per la qualificazione agli ottavi e che potrebbe ora dare una mano anche in campionato. Due anni fa proprio in casa del Sassuolo era partita la svolta per la conquista dello scudetto con Antonio Conte in panchina. Lo stesso obiettivo ce l’ha Simone Inzaghi, che in otto partite ha già accumulato otto punti di ritardo dalla vetta.

Sassuolo-Inter, arbitra Sozza

Ad arbitrare Sassuolo-Inter, primo match del sabato della nona giornata del campionato di Serie A, sarà Simone Sozza della sezione di Seregno. Il fischietto lombardo avrà come guardalinee Valeriani e Dei Giudici, con Colombo come quarto uomo. VAR affidato a Guida, con Maggioni come suo assistente. Sozza ha finora diretto quattro volte il Sassuolo: due vittorie e due sconfitte per i neroverdi. L’ultimo incrocio è la vittoria sulla Lazio del dicembre 2021. Mentre l’Inter ha avuto solo una volta Sozza come arbitro, nel successo sulla Roma per 3-1 dello scorso aprile.

Sassuolo-Inter, i precedenti

Il Sassuolo ha vinto ben otto delle 18 sfide giocate contro l’Inter in Serie A. Otto i successi nerazzurri e due pareggi. Il Sassuolo ha vinto anche l’ultimo confronto con l’Inter in campionato, ovvero il 2-0 di San Siro dello scorso 20 febbraio, nel periodo di crisi decisivo per i nerazzurri nella corsa scudetto. Al Mapei Stadium non c’è mai stato un pareggio in nove incontri fra le due squadre: quattro successi neroverdi e cinque nerazzurri, compresi gli ultimi tre.

Serie A, Sassuolo-Inter: le probabili formazioni

Tra le fila del Sassuolo non c’è ancora Berardi, che deve recuperare dal problema alla coscia sinistra. Così Dionisi nel tridente d’attacco del suo 4-3-3 metterà Laurienté, Pinamonti e quasi di sicuro Kyriakopoulos. In mezzo Maxime Lopez affiancato da Frattesi e Thorstvedt. In difesa Erlic e Ferrari davanti a Consigli, con Toljan e Rogerio terzini.

Per quanto riguarda invece l’Inter, con Correa ai box e Lukaku non ancora a disposizione davanti scelta obbligata per Inzaghi con Dzeko e Lautaro Martinez. Il regista del 3-5-2 sarà così Asllani, dato che manca Brozovic, con Barella e Calhanoglu ai lati. Dumfries torna a destra, Dimarco a sinistra. In difesa Acerbi favorito su De Vrij, confermati Skriniar e Bastoni. Handanovic di nuovo in campo tra i pali al posto di Onana.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. All: Dionisi.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All: Inzaghi.

Sassuolo-Inter, dove seguirla in tv e streaming

Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta streaming sull’app di Dazn e sul canale 214 del bouquet di Sky, Zona Dazn. Calcio d’inizio alle ore 15:00.

