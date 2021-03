Serie A, Sassuolo-Napoli: probabili formazioni

Calcio d’inizio alle ore 18.30 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli. Momento non esaltante per gli emiliani, che hanno vinto appena una delle ultime sette di campionato perdendo lo smalto che avevano dimostarto ad inizio torneo. Gli azzurri arrivano invece dalla vittoria nel derby campano contro il Benevento e sono ancora in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.

Il Sassuolo si presenta al match contro il Napoli con la rosa quasi al completo. Mister De Zerbi deve fare a meno soltanto di Boga e Bourabia, oltre a Chiriches, Romagna e Schiappacasse e quindi confermerà il suo collaudato 4-2-3-1. Problemi maggiori per il Napoli, con tante assenze soprattutto in attacco. Mister Gattuso non recupera Osimhen (trauma cranico), Lozano (distrazione muscolare) e Petagna. In difesa manca la coppia titolare: Manolas partirà dalla panchina, mentre Koulibaly è squalificato dopo l’espulsione subita contro il Benevento.

All’andata la partita terminò 2-0 per i neroverdi che sbancarono il Diego Armando Maradona

PROBABILI FORMAZIONI:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Rui; Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

03-03-2021