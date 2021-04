Serie A, Sassuolo-Sampdoria: le probabili formazioni

Sassuolo-Sampdoria metterà a confronto due squadre già salve e tranquille con pochi ormai obiettivi in cascina. I nero-verdi sono ottavi in classifica e possono lottare ancora per la qualificazione alla prima edizione della Conference League. Quanto alla Sampdoria, i blucerchiati sono immediatamente dietro a quota 42 punti e praticamente salvi da un pezzo.

Nel Sassuolo, mister De Zerbi dovrà probabilmente fare ancora a meno di Caputo che potrebbe ancora restare ai box, insieme ad Ayhan e Romagna; squalificato, inoltre, Djuricic. Ranieri invece recupera Yoshida, squalificato contro il Crotone; mentre dovrebbe fare ancora a meno dell’ex Brescia Torregrossa.

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Raspadori. All. De Zerbi.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Gabbiadini, Keita. All. Ranieri

