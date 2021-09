Serie A, Sassuolo-Torino: le probabili formazioni

Il Sassuolo inaugura la quarta giornata di Serie A Tim trovando a Reggio Emilia il Toro di Juric, reduce dalla vittoria contro la Salernitana.

Dionisi è chiamato a rimediare a una situazione non proprio semplice. I suoi uomini erano partiti con il piglio giusto, vincendo all’esordio contro l’Hellas Verona 3-2: non si può certo parlare di crisi visto anche il tenore degli avversari incontrati, ma adesso che i neroverdi trovano sulla loro strada una rosa di quasi pari livello, è loro compito dimostrare la volontà di invertire la tendenza e di ritrovare la vittoria.

Stesso discorso per la squadra di Juric, che è reduce da un’importante vittoria rimediata contro la Salernitana. Il Toro non aveva iniziato proprio benissimo in campionato, con le sconfitte contro l’Atalanta e la Fiorentina. Partite dove i granata hanno sempre dimostrato la loro grinta, mettendo a segno almeno un gol per provare il recupero.

Confermato l’attacco visto nelle ultime partite della squadra di Alessio Dionisi. Ancora fiducia a Giacomo Raspadori, che nell’ultima partita degli emiliani non è andato a segno. Dietro l’attaccante italiano agirà il trio offensivo composto da Djuricic, Berardi e Boga.

Anche Juric conferma l’attacco granata, costretto anche dai tanti problemi dei suoi migliori attaccanti, come Zaza e Belotti, entrambi out per problemi fisici.

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Berardi, Djuricic, Boga, Raspadori

Indisponibili: Obiang

Squalificati: –

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Zima, Bremer, Rodriguez, Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi, Linetty, Pjaca, Sanabria

Indisponibili: Zaza, Belotti, Verdi, Izzo, Djidji

Squalificati: –

OMNISPORT | 17-09-2021 08:47