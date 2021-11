Serie A, sette gol in cinque gare: Simeone 'EA Sports Player of the Month' di ottobre

09-11-2021 15:18

Semplicemente implacabile: questo è stato Giovanni Simeone nell’ultimo mese, e anche di più. Una stagione semplicemente perfetta fin qui per l’attaccante del Verona, ritornato ai livelli migliori.

Sette goal in cinque gare nello scorso mese e un rendimento da Top Player in avanti, con reti pesantissime come quelle siglate alla Lazio e alla Juventus: a riprova di tutto ciò, nella giornata odierna la Lega Serie A ha comunicato l’assegnazione del premio “EA Player of the Month” all’attaccante argentino.

Una nomina importante per Simeone, che si è distinto, in particolare, nell’indice di Efficienza Tecnica (del 97.5%), che gli ha permesso di essere il giocatore più efficiente tra i Top 5 campionati europei grazie alla capacità di sfruttare le occasioni; nell’indice di Efficienza Fisica (del 93.5%); nell’indice di Aggressività Offensiva (del 98%), con una grande capacità di portare avanti la manovra; e nella capacità di farsi trovare al posto giusto al momento giusto, ovvero nel K-Movement (che supera il 97%).

“Il mese di ottobre ha visto Giovanni Simeone come assoluto protagonista con sette goal, tra i quali un poker contro la Lazio e una doppietta alla Juventus”, ha affermato Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A.

Il premio verrà consegnato a Simeone nel pre-partita di Verona-Empoli, il prossimo 22 novembre al Bentegodi: inoltre, una sua speciale carta è già presente in Ultimate Team in FIFA 22.

