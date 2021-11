Serie A, show al Mapei Stadium: pari e spettacolo tra Sassuolo e Cagliari

21-11-2021 14:37

Gol, emozioni e spettacolo al Mapei Stadium, con Sassuolo e Cagliari che si dividono la posta in palio. Finisce 2-2, col Sassuolo che va in vantaggio per due volte e per due volte viene rimontato dal Cagliari di Mazzarri, comunque ancorai n crisi più di risultati che di gioco.

Il Tabellino

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogério (85′ Kyriakopoulos); Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori (90′ Müldür), Traoré (85′ Matheus Henrique); Scamacca (73′ Defrel). All.: Dionisi.

Cagliari (4-4-2): Cragno, Zappa (78′ Caceres), Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Marin (84′ Oliva), Grassi (78′ Deiola), Nandez; João Pedro, Keita Baldé (84′ Pavoletti). All.: Mazzarri.

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze.

Gol: 37′ Scamacca (S), 40′ Keita Baldé (C), 51′ rig. Berardi (S), 56′ rig. João Pedro 8C).

La cronaca in breve

Il vantaggio neroverde al 37′ con Scamacca: grande azione dei neroverdi, che con due passaggi si ritrovano in porta. Traoré apre a centrocampo su Berardi, abile a lanciare di prima e in profondità per Scamacca, che sfugge a Ceppitelli e fulmina imparabilmente Cragno. Il pareggio quasi immediato di Keita Balde, al minuto 40: sombrero di Nandez su Raspadori, cross dalla destra per l’ex Lazio e Inter il quale, all’altezza del dischetto, si coordina in acrobazia. Traversa e gol pazzesco.

Il Sassuolo torna in avanti nel secondo tempo con Domenico Berdardi su rigore, ma viene ripreso ancora, da un rigore di Joao Pedro, al minuto 56′.

