Serie A 2022-2023, Spezia-Lazio: le probabili formazioni

Tornano Agudelo e Caldara, ma non ce la fa Zurkowski. Assente anche lo squalificato Bastoni. Immobile è di nuovo in forma

14-04-2023 08:26

Alle 20:45 di oggi in campo al Picco Spezia e Lazio, due squadre con obiettivi diametralmente opposti. In casa ligure, rientrano Agudelo e Caldara, ma Semplici perde lo squalificato Bastoni e Zurkowski, alle prese con un problema muscolare. Là davanti Maldini e Nzola. In casa biancoceleste, stanno tutti bene, soprattutto Immobile, che sta ritrovando la piena forma e guiderà l’attacco.

Ecco le probabili formazioni:

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Agudelo, Maldini; Nzola. All. Semplici.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.