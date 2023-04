Le decisioni del giudice sportivo dopo la 31esima giornata

25-04-2023 15:07

Sono due i giocatori squalificati dal giudice sportivo dopo la 31esima giornata di Serie A.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FARAONI Marco Davide (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SERNICOLA Leonardo (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

Il vice di Allegri Marco Landucci è stato squalificato una giornata “per avere, al termine della gara, nell’area spogliatoi, rivolto all’allenatore della squadra avversaria epiteti offensivi e minacciosi; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”.