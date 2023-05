Serie A 2022-2023, Torino-Monza: le probabili formazioni

Juric senza lo squalificato Singo, promosso titolare Vojvoda; in casa brianzola, Colpani e Valoti a sostegno di Mota

07-05-2023 09:14

Match interessante quello delle 15 tra Monza e Torino. Entrambe vogliono terminare la stagione nella parte sinistra della classifica e sperare, chissà, anche in un piazzamento europeo per l’anno prossimo. I granata non hanno lo squalificato Singo: a destra gioca Lazaro e a sinistra Vojvoda. Miranchuk e Vlasic dietro all’unica punta che è Sanabria. In casa brianzola, invece, Mota davanti con Colpani e Valoti a sostenerlo in fase offensiva. Ciurria largo a destra.

Ecco le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rodriguez, Gravillon, Buongiorno; Lazaro, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Valoti, Colpani; Mota. All. Palladino.