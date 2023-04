Serie A 2022-2023, Torino-Salernitana: le probabili formazioni

Manca una pedina importante a Juric, lo squalificato Schuurs. In casa campana, Nicolussi-Caviglia al posto di Coulibaly

16-04-2023 09:04

Torino-Salernitana è in programma oggi alle 15. Ivan Juric deve rinunciare a una pedina importante in difesa, lo squalificato Schuurs, e sceglie Rodriguez a sinistra con Buongiorno al centro, Singo e Lazaro esterni. Sanabria sarà assistito da Vlasic e Radonjic. La Salernitana di Paulo Sousa, invece, deve rimpiazzare Coulibay in mediana: scelto Nicolussi-Caviglia. Dia sarà il terminale offensivo dei campani.

Ecco le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Lazaro; Radonjic, Vlasic; Sanabria. All. Juric.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Pirola, Troost-Ekong; Sambia, Vilhena, Nicolussi Caviglia, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Sousa.