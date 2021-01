Serie A, Torino-Spezia: probabili formazioni

Sabato 16 gennaio alle ore 18:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino si affrontano Torino e Spezia. I padroni di casa, reduci dai 120 minuti più rigori nella sconfitta di coppa, devono subito riprendersi contro un Spezia in forma e più riposato.

La situazione delle due squadre in questo momento è opposta e ribaltata rispetto alle aspettative. Male il Torino di Giampaolo che ha deluso finora e, con la sconfitta nell’ultima partita contro il Milan, si ritrova ancora in piena zona retrocessione. Molto bene lo Spezia invece che ha vinto la sua gara casalinga nell’ultimo turno di Serie A, portandosi così a +5 proprio sui granata che occupano il terzultimo posto.

Partita quindi importantissima per i granata nell’ottica di ridurre il gap proprio nei confronti dei liguri cha a loro volta, in caso di vittoria allungherebbero in maniera significativa in classifca.

Mister Giampaolo dovrà verificare le condizioni dei suoi giocatori, dopo la faticosa prova dei supplementari in Coppa Italia. In difesa torna dal primo minuto il trio Izzo-Lyanco-Bremer, mentre davanti torna titolare “il gallo”. L’allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano ritrova i tre giocatori risultati positivi al coronavirus negli scorsi giorni. Ricci, Acampora e Bastoni dunque tornano subito a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Segre, Lukic, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumè, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano

OMNISPORT | 15-01-2021 11:15