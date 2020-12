Serie A: Torino - Udinese, probabili formazioni

Granata in grande difficoltà. Terz’ultimo posto e mai vittoriosi in casa: gli uomini di Giampaolo, arrivano alla sfida contro i friulani con soltanto 6 punti in classifica e la peggior difesa di tutta la serie A. Il Toro non vince da sette partite casalinghe in Serie A, dove ha raccolto tre pareggi e quattro sconfitte. Il mister granata non potrà contare su Verdi, Baselli e Ansaldi e si affiderà al duo d’attacco Zaza Belotti per fare male alla difesa bianconera.

Ospiti che si presentano a Torino forti delle due vittorie consecutive ottenute contro Genoa e Lazio. Mister Gotti ha vinto cinque delle ultime nove trasferte di campionato e quello che lo conforta maggiormente è che Okaka ha segnato già tre volte al Torino.

PROBABILI FORMAZIONI:

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti. All. Giampaolo

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka. All. Gotti

OMNISPORT | 11-12-2020 10:20