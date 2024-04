Verona-Udinese, moviola: il rigore negato e la rete annullata agli ospiti

La prova dell’arbitro Guida al Bentegodi nell’anticipo di campionato analizzata ai raggi X, il fischietto campano ha ammonito quattro giocatori

Fermato dopo il derby romano in cui era apparso incerto, il designatore Rocchi ha riproposto Guida in serie A affidandogli una sfida per non retrocedere come Verona-Udinese. Stagione da alti e bassi per l’arbitro internazionale campano, che è inciampato qualche volta pur mantenendo complessivamente un livello buono, sia in Italia che nelle coppe europee. Vediamo come se l’è cavata ieri al Bentegodi.

Clicca qui per vedere gli highlights di Verona-Udinese

I precedenti di Guida con Verona e Udinese

Erano 19 precedenti con l’Udinese, per un totale di sette vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte. L’ultima volta che Guida aveva arbitrato i bianconeri è stata in occasione del match interno contro il Frosinone del 2 settembre 2023, terminato a reti bianche. Con l’Hellas Verona, invece, 13 i precedenti dell’arbitro classe 1981, per un totale di quattro vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti De Iorio e Perrotti, con Rutella IV uomo, La Penna al Var e Fabbri all’Avar l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Serdar (H), Cabal (H), Walace (U), Samardzic (U).

Verona-Udinese, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 28′ Centonze viene colpito da dietro con l’anca da Kamara in area: proteste da parte del Verona, ma non ci sono gli estremi per concedere un rigore. Al 63′ Samardzic batte velocemente un calcio di punizione a pochi metri dal centrocampo, servendo Pereyra, che poi salta Montipò e deposita in porta. Il Tucu era però in fuorigioco e quindi il gol è annullato. Pochi problemi per Guida in Verona-Udinese.