Serie A: tre i giocatori squalificati

29-10-2021 14:51

Sono tre i giocatori di Serie A squalificati che salteranno le partite del weekend dell’11^ giornata di campionato.

Il centrocampista dell’Empoli Samuele Ricci, espulso per un fallo su Barella nel corso della sfida con l’Inter, non potrà figurare nella lista dei convocati di Andreazzoli per la trasferta con il Sassuolo. L’altro giocatore espulso nel turno infrasettimanale è stato Ethan Ampadu, al 67′ di Venezia-Salernitana: il tecnico dei lagunari, Paolo Zanetti non potrà contare sul gallese per la delicata sfida salvezza col Genoa a Marassi.

Infine è José Palomino a dare un dispiacere a Gasperini, già in emergenza nel reparto difensivo per via dei tanti infortuni. L’argentino era diffidato e il giallo per un intervento falloso su Askildsen nella partita contro la Samp gli costerà un turno di stop.

Fermato per un turno anche Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, per aver “al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato veementemente e reiteratamente l’operato arbitrale, con parole irriguardose”. Per lui anche 5mila euro di ammenda.

I tre squalificati per l’11^ giornata

SAMUELE RICCI (Empoli)

ETHAN AMPADU (Venezia)

JOSE PALOMINO (Atalanta)

OMNISPORT