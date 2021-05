Serie A, Udinese-Bologna: le probabili formazioni

Udinese e Bologna scenderanno in campo sabato alle 15:00 per il match valido per la 35^ giornata di Serie A. Sia i friulani che i felsinei possono dormire sonni tranquilli, visti gli otto punti di distacco dal Benevento terzultimo.

In vista della partita contro il Bologna, mister Gotti dovrebbe fare a meno di Deulofeu, Braaf, Nestorovski, Pussetto e Jajalo. In porta, ritorna Musso dopo lo stop per squalifica contro la Juventus.

Nel Bologna, sono quattro i probabili assenti in vista della trasferta di Udine, ovvero: Medel, Santander, Dominguez e Hickey.

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Larsen; Pereyra, Okaka. All. Gotti

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Tomiyasu; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

OMNISPORT | 07-05-2021 09:35