Serie A, udinese-Lazio: i convocati di Simone Inzaghi

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha finalmente diramato la lista dei giocatori che prenderà parte alla trasferta di Udine. L’ultimo successo casalingo dell’Udinese contro la Lazio in Serie A è datato aprile 2013 (1-0, rete di Di Natale): da allora in Friuli cinque successi biancocelesti e due pareggi (entrambi per 0-0).

Inzaghi dovrà fare a meno di 3 pedine fondamentali: Caicedo, Fares e Luiz Felipe. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Alia, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira;

Attaccanti: Correa, Immobile, Muriqi

OMNISPORT | 21-03-2021 11:30