Serie A, Udinese-Napoli: probabili formazioni

Dopo il clamoroso ko nell’ultimo turno contro uno Spezia in dieci, il Napoli ha necessità di trovare la vittoria essendo scivolato in sesta posizione. I friulani hanno però voglia di rivalsa con una vittoria che manca ormai da cinque partite.

Tante defezioni per Gotti, che deve fare a meno dei vari Deulofeu, Jajalo, Nicolas, Nuytinck, Okaka, Prodl, Pussetto. Davanti a Musso ci saranno sicuramente Becao e Samir, con De Maio favorito su Bonifazi per completare il terzetto. Più Larsen di Molina sulla destra, con Zeegelaar a sinistra.

Gattuso non recupera nessun big per il match della Dacia Arena, dovendo fare a meno di Koulibaly, Mertens e Osimhen. Fuori anche Demme e Malcuit, quest’ultimo in odore di cessione.

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Nestorovski. All. Gotti

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

OMNISPORT | 08-01-2021 14:55