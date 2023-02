Serie A, Udinese ripresa da Nzola: finisce 2-2

Finisce in parità la partita delle 18 tra i friulani e lo Spezia

26-02-2023 20:09

E’ terminato in parità il match delle 18 della 24esima giornata di Serie A tra Udinese e Spezia. Alla Dacia Arena finisce 2-2 con due reti per tempo: apre le danze Nzola, a segno su verticalizzazione di Ekdal, pareggia per i padroni di casa Beto al 23′ su passaggio filtrante di Success.

Nella ripresa sono i friulani a passare in vantaggio con Pereyra, pescato in area da Lovric al 55′, mentre il 2-2 definitivo porta di nuovo la firma di Nzola al 73′.

In classifica l’Udinese è decima a 31 punti, lo Spezia diciassettesimo a 21.