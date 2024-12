Udinese-Torino 2-2 pagelle: rimonta granata da 0-2. Paura alla Dacia Areana, inferno per Cairo

Top e flop: Lucca, Thauvin e Touré i migliori; bene Ricci e Adams per i granata. Kabasele ed Ehizibue combinano un disastro sui calci piazzati

Quando tutto sembrava perduto, il Torino è riuscito nell’impresa di rimontare l’Udinese da 0-2. Finisce 2-2 alla Dacia Arena. Partono bene i bianconeri che, dopo alcuni occasioni gol, trovano la rete del vantaggio al 41′ con Touré: da calcio d’angolo, riceve un pallone in spizzata da Bijol e trova il vantaggio (1-0). Ad inizio ripresa è ancora l’Udinese a creare e realizzare, sempre da calcio d’angolo: Thauvin pesca in area Lucca che di testa realizza la rete del doppio momentaneo vantaggio (2-0) e lancia un forte messaggio a Spalletti per la Nazionale. Ma, nonostante i fischi e i cori dei tifosi granata anche fuori casa contro Cairo, il Torino non si perde d’animo e Adams diventa il man of the match con un gol e un assist realizzato: al 54′ sfrutta un rimpallo su un calcio d’angolo e batte Sava, al secondo tentativo; dieci minuti dopo trova un assist perfetto, riuscendo a proteggere un pallone al volo in area, per Ricci che realizza la rete del pareggio (2-2) con un destro al volo. Non cambia momentaneamente la situazione in classifica tra Udinese e Torino: entrambe restano rispettivamente al 9° e 10° posto a quota 24 e 20 punti.

Udinese-Torino, la chiave tattica della gara

Sia Runjac che Zanoli decidono di affidarsi al solito assetto tattico: entrambe le squadre, infatti, si schierano a specchio con il 3-5-2. L’Udinese schiera in campo: Sava tra i pali al posto di Okoye infortunato al posto, linea difensiva a tre con Kabasele-Bijol-Touré; Ehizibue-Lovric-Karlstrom-Ekkelenkamp e Zemura compongono la linea a cinque di centrocampo e in avanti ci sono Thauvin e Lucca.

Il Torino, invece, ritrova tra i pali Milinkovic Savic (a rischio dopo un leggero infortunio settimanale) e Coco in difesa, tornato dopo la squalifica, con Maripan e Vojvoda abbassato in posizione di centrale destro difensivo; a centrocampo vanno fuori Ilic e Linetty ed in campo ci sono: Pedersen-Vlasic-Ricci-Gineitis e Sosa sulla sinitra. Karamoh e Adams compongono la coppia d’attacco con Sanabria che parte dalla panchina.

Dopo un primo tempo di assestamento, con poche occasioni gol da entrambe le parti, Udinese e Torino decidono di alzare il ritmo di gioco nella seconda parte del match: Vanoli alza ulteriormente i suoi esterni di centrocampo per costringere Ehizibue e Zemura ad abbassarsi. Dopo il doppio vantaggio dei friuliani, i granata conquistano metri di campo importanti e grazie al gioco sulle fasce trovano due reti per pareggiare i conti.

Udinese-Torino, tifosi granata ancora in protesta contro Cairo

Non accenna a fermarsi la durissima protesta dei tifosi granata contro Cairo. Non solo all’Olimpico, ma anche alla Dacia Arena nella sfida in trasferta contro l’Udinese, ci sono stati cori contro il presidente del Torino. Infatti, dal 1′ di gioco, i tifosi granata non hanno mai smesso di cantare “Cairo vattene, vogliamo vincere” per mettere ulteriore pressione al presidente del club, presente sugli spalti.

Continua quindi il clima infernale tra tifoseria e club dopo le recenti parole del presidente che hanno aperto ad una possibile cessione del Torino (dopo 20 anni di gestione).

Udinese-Torino, paura sugli spalti: intervento sanitario al 30′

Anche quest’oggi, per la seconda volta da inizio stagione per l’Udinese, c’è stato un intervento sanitario sugli spalti della Dacia Arena per un malore improvviso di un tifoso. Al 30′ di gioco le squadre si sono temporaneamente fermate dopo una segnalazione giunta (e percepibile) fin a bordocampo. L’arbitro Francesco Fourneau di Roma ha brevemente interrotto la gara per dare, intanto, la possibilità alle due squadre di beneficiare di un rapido cooling-break.

I top e flop dell’Udinese

Lucca 7. Realizza di testa, da calcio d’angolo, il gol del raddoppio: lancia un forte segnale a Spalletti con 7 gol in Serie A.

Realizza di testa, da calcio d’angolo, il gol del raddoppio: lancia un forte segnale a Spalletti con 7 gol in Serie A. Thauvin 7. Perfette le battute dei calci d’angolo: dai suoi cross nascono due reti per i bianconeri (tra cui un assist diretto per Lucca)

Perfette le battute dei calci d’angolo: dai suoi cross nascono due reti per i bianconeri (tra cui un assist diretto per Lucca) Touré 7. Primo gol in Serie A: da palla inattiva è abile a sfruttare un rimpallo per mettere in rete la palla del vantaggio con un sinistro al volo in area, da posizione ravvicinata.

Primo gol in Serie A: da palla inattiva è abile a sfruttare un rimpallo per mettere in rete la palla del vantaggio con un sinistro al volo in area, da posizione ravvicinata. Bijol 6.5. Al 41′, da palla inattiva, si rende pericoloso in area: spizza di testa il pallone e coglie Touré che sfrutta l’occasione per sbloccare la gara.

Al 41′, da palla inattiva, si rende pericoloso in area: spizza di testa il pallone e coglie Touré che sfrutta l’occasione per sbloccare la gara. Kabasele 5. Combina un disastro al 52′ e favorisce la rete del Torino da calcio piazzato: perde completamente di vista il suo compagno Ehizibue, in marcatura su Vlasic, si scontra con lui e devìa il pallone su Adams che trova la rete dell’1-2.

Combina un disastro al 52′ e favorisce la rete del Torino da calcio piazzato: perde completamente di vista il suo compagno Ehizibue, in marcatura su Vlasic, si scontra con lui e devìa il pallone su Adams che trova la rete dell’1-2. Ehizibue 5. Allontana in modo maldestro un traversone in area di Lazaro e favorisce la rete del pareggio granata (2-2) al 63′.

I top e flop del Torino

Adams 7.5 Accorcia le distanze sfruttando un rimpallo nato da errore difensivo dell’Udinese in marcatura su calcio d’angolo: di destro al volo batte Fava da posizione ravvicinata. Assist favoloso su girata in area per Ricci al 63′.

Accorcia le distanze sfruttando un rimpallo nato da errore difensivo dell’Udinese in marcatura su calcio d’angolo: di destro al volo batte Fava da posizione ravvicinata. Assist favoloso su girata in area per Ricci al 63′. Ricci 7. Su un assist di Adams, realizza con un gran destro al volo, rasoterra, il gol del pareggio granata (2-2) dall’interno dell’area di rigore.

Su un assist di Adams, realizza con un gran destro al volo, rasoterra, il gol del pareggio granata (2-2) dall’interno dell’area di rigore. Sosa 5. Non stringe in marcatura sul gigante Touré che sfrutta un rimpallo da palla inattiva per sbloccare la gara.

Non stringe in marcatura sul gigante Touré che sfrutta un rimpallo da palla inattiva per sbloccare la gara. Vlasic 5.5. Salta a vuoto in area sul gigante Bijol che spizza la palla per Touré in occasione della rete del vantaggio bianconero.

