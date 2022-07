Serie A, una big estera irrompe per il cholito Simeone

31-07-2022 15:41

Il cholito Simeone è senza dubbio un giocatore molto ricercato in Italia e non solo. In questi giorni i quotidiani nazionali darebbero per quasi conclusa la trattativa col Napoli, ma dalla Spagna non sono proprio d’accordo.

In particolare il più dubbioso è Marca, che riporta l’interesse del Borussia Dortmund. I gialloneri hanno perso Haaland, volato al City, e anche il sostituto Haller, al quale è stato diagnosticato un tumore maligno ai testicoli e dunque dovrà sottoporsi alla chemioterapia.

Sembra dunque che gli ex campioni della Bundesliga vogliano Simeone come nuova punta, e secondo Marca settimana prossima saranno in Italia per tentare di trovare un accordo con l’Hellas Verona.

Inoltre, sembra che Simeone interessi anche al Siviglia.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE