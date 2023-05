Serie A, Verona-Inter: probabili formazioni

In campo due squadre con obiettivi opposti. Zaffaroni si affida ancora una volta a Verdi, torna titolare la coppia Lautaro - Lukaku per Inzaghi.

03-05-2023 10:07

Verona-Inter andrà in scena questa sera allo Stadio Bentegodi del capoluogo scaligero alle ore 21.00. I gialloblu tentano il colpaccio per mettere pressione allo Spezia e raggiungere quota 30 punti. I nerazzurri non vogliono commettere ulteriori passi falsi al fine di conquistare l’obiettivo minimo del campionato: la qualificazione in Champions.

Ecco le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Doig; Verdi, Lazovic; Djuric. All. Zaffaroni.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Depaoli, Henry, Hrustic, Lasagna.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Dalbert, Gosens, Skriniar.